Астролог составила гороскоп для всех знаков зодиака на март

Астролог Светлана Кройцер составила гороскоп для всех знаков зодиака на этот месяц и поделилась им с «Известиями» 1 марта.

Овен

Для Овнов в марте будет успех в начинаниях, при условии, что все договоренности по отношению к своим контрагентам, близким людям они будут выполнять неукоснительно. В противном случае возможны противостояния с другими людьми, конкурентная борьба. Возможно получение прибыли, каких-то подарков. При получении образования возможны помехи. Астролог отметила, что будут полезны медитации.

Телец

Тельцов в марте ожидают финансовые затруднения, инвестирование. Приобретение крупных покупок лучше отложить до апреля. Рекомендуется следить за своим питанием, не переедать, вести здоровый образ жизни. Следует быть терпимее к своим близким, дать им право на ошибку. Те, кто болеет, в этот месяц поправятся. Успешным и плодотворным будет прохождение учебных курсов, это даст представителям этого знака больше возможностей в карьерном продвижении.

Близнецы

В марте на первое место у них выходим профессиональная реализация, продвижение в карьере, расширение компетенций. Будут как сложности в работе, так и прекрасный шанс заявить о себе как ценном специалисте. Самое главное, не поддаваться унынию, не ссориться с близкими, быть более эмпатичными. Возможно повышение температуры, рекомендуется сдать общие анализы, проверить кровь.

Рак

Раки будут направлять свою жизненную энергию на занятия духовными практиками, если человек далек от этого, то самое время начать этим интересоваться. Важно обратить внимание на отношения с отцом, проявить заботу. Для поездок, путешествий также март благоприятен. В работе могут возникнуть препятствия, от представителя этого знака не зависящие, иногда нужно взять тайм-аут, либо посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, проявить креативность в решении профессиональных задач. Могут быть судебные споры или штрафы. При этом с властями лучше не вступать в противостояние.

Лев

Львам в марте благоприятно будет следить за своими финансами, составить список трат и источники доходов, чтобы не выйти в минус. Путешествия дальние и длительные лучше отложить, отметила астролог. Возможны неожиданные встречи с людьми из прошлого, поэтому нужно быть морально к этому готовым. Следует постараться максимально гасить долги в этом месяце и не давать лишних поводов для слухов и сплетен.

Дева

Девам март будет благоволить для расширения своего круга общения, для увеличения клиентской базы, для укрепления существующих деловых партнерств. Планирование и начало бизнеса принесет хорошие плоды. Стоит быть открытым и коммуникабельным, делать добро через благотворительность. Также не следует забывать о своих личных потребностях, но остерегаться эгоизма. Астролог посоветовала использовать благоприятные возможности или искать ответы на свои вопросы внутри себя. Ожидается приток свежей энергии и оптимистическое умонастроение.

Весы

Весам рекомендуется направлять свою энергию на четкое и дисциплинированное выполнение своих служебных задач. Следует быть честным и трудолюбивым. Судебные споры принесут победу, также как и участие в дебатах, спорах. Астролог посоветовала не делать ничего незаконного, не идти против совести. Может ощущаться слабость в теле, апатия, для минимизации этого нужно выстроить график труда и отдыха и следовать ему. В этот период можно столкнуться с несправедливостью или оскорблениями, нужно дистанцироваться от этого.

Скорпион

В марте Скорпионов будет ожидать беспокойство ума, ментальное волнение, которое принесут окружающие. Стоит проявлять внимательность к своему имуществу, транспортным средствам, вовремя оформлять страховку, делать ремонт. Здоровье матери также потребует внимания представителя этого знака, как и в целом отношения с ней. Также этот месяц важно посвятить повышению своей квалификации, прохождению учебных курсов.

Стрелец

Стрельцам в марте необходимо уделить внимание своему здоровью, проверить зрение, желудок. В отношениях с окружающими возможны обиды, недоразумения, нужно уметь слышать своих оппонентов, это позволит избежать многих ссор. Астролог посоветовала уделить внимание своей второй половине, добавить романтики в отношения. Несмотря на сложности в душе, будет ощущаться состояние счастья, полноты бытия. Представителям этого знака следует максимально продлевать это мироощущение и направлять его на получение прибыли.

Козерог

Март принесет Козерогам увеличение достатка, продвижение по карьерной лестнице. Многие ваши цели будут достигнуты. Если представитель этого знака хочет добиться большего признания, не стоит забывать демонстрировать свои навыки и профессиональные способности. Для встреч с родственниками также этот месяц подходит. Борьба с противниками получит шанс на завершение в пользу Козерога. Поездки, путешествия принесут пользу и благо. Дети будут радовать. Но могут быть неприятности, связанные с властями, чиновниками, поэтому нужно проявлять смелость в отстаивании своих законных требований.

Водолей

Водолеи в марте получат прекрасную возможность начать новое образование. С деньгами возможны трудности, или возникнут непредвиденные расходы. Увеличение аппетита может повлечь за собой лишний вес, не стоит злоупотреблять углеводами. Семейные отношения также необходимо держать под контролем, работать над ними, иначе вероятны ссоры. Будет много желаний, нереалистичных идей, поэтому нужно расставлять приоритеты и не делать долгов.

Рыбы

Рыб в марте будут интересовать они сами, их собственные цели, интересы. Возможно, им захочется изменить внешность, прическу, стиль в одежде. В то же время короткие путешествия, выезды на природу принесут удовольствие. Астролог отметила, что этот месяц подходит для планирования проектов, составления новых целей. Не стоит совершать импульсивных дорогостоящих покупок. Следует позаботиться о своем здоровье, в частности, желудочно-кишечный тракт потребует особого внимания. Кроме того, чтобы избавиться от многих проблем, нужно не говорить резких и неправых слов.

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