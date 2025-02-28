Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Помощь Великобритании или других государств не будет играть большой роли для Украины, если США прекратят поддержку. Уже сейчас Вашингтон откололся от европейских союзников по украинскому вопросу, и Киев остается бессильным. На это 28 февраля в беседе с «Известиями» указал военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.
Так, он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в Вашингтоне ясно дал понять, что американская сторона не будет воевать с Россией и хотела бы избавиться от бремени финансовой помощи Украине.
«Трамп всё понимает и играет для того, чтобы избавиться от Украины, как от ненужного чемодана без ручки. Ситуация складывается уникальная. США отказываются от своего участия в продолжении конфликта. Мы видим прекрасную картину: Великобритания, несмотря на огромнейшие амбиции, без США помогать Украине неспособна. А Украина без США неспособна воевать», — добавил собеседник издания.
Кроме того, он отметил, что, несмотря на то что бывший президент США Джо Байден сделал всё, чтобы у Киева было огромное множество американского оружия, сейчас украинская армия сталкивается с его нехваткой. Трамп, в свою очередь, наращивать контракты по передаче вооружения не спешит, резюмировал эксперт.
Также в четверг Трамп заявил, что намерен добиться прекращения лидирующей роли Вашингтона в финансировании и помощи НАТО. Среди прочего он подчеркнул, что одобряет и поддерживает статью о коллективной безопасности альянса, но, по его словам, она не понадобится в обсуждении вопроса об отправке военного контингента на территорию Украины.
Помимо этого, американский лидер 26 февраля сообщил о том, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.