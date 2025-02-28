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Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США

Военный аналитик Мингалев: Украина не сможет воевать без американского оружия
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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Помощь Великобритании или других государств не будет играть большой роли для Украины, если США прекратят поддержку. Уже сейчас Вашингтон откололся от европейских союзников по украинскому вопросу, и Киев остается бессильным. На это 28 февраля в беседе с «Известиями» указал военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Так, он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в Вашингтоне ясно дал понять, что американская сторона не будет воевать с Россией и хотела бы избавиться от бремени финансовой помощи Украине.

«Трамп всё понимает и играет для того, чтобы избавиться от Украины, как от ненужного чемодана без ручки. Ситуация складывается уникальная. США отказываются от своего участия в продолжении конфликта. Мы видим прекрасную картину: Великобритания, несмотря на огромнейшие амбиции, без США помогать Украине неспособна. А Украина без США неспособна воевать», — добавил собеседник издания.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на то что бывший президент США Джо Байден сделал всё, чтобы у Киева было огромное множество американского оружия, сейчас украинская армия сталкивается с его нехваткой. Трамп, в свою очередь, наращивать контракты по передаче вооружения не спешит, резюмировал эксперт.

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Также в четверг Трамп заявил, что намерен добиться прекращения лидирующей роли Вашингтона в финансировании и помощи НАТО. Среди прочего он подчеркнул, что одобряет и поддерживает статью о коллективной безопасности альянса, но, по его словам, она не понадобится в обсуждении вопроса об отправке военного контингента на территорию Украины.

Помимо этого, американский лидер 26 февраля сообщил о том, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

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