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Экс-президент Франции Олланд призвал не считать Трампа союзником Парижа

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Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
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Франция больше не может считать президента США Дональда Трампа своим союзником. Об этом 28 февраля заявил экс-президент Пятой республики Франсуа Олланд в интервью газете Le Monde.

По его мнению, второй срок Трампа имеет крайне мало общего с первой каденцией американского лидера.

«Он (Трамп. — Ред.) больше не наш союзник. Американский народ остается дружественным нам, но Трамп больше не наш союзник. Его администрация продемонстрирует, что она больше слушает [президента России Владимира] Путина и Северную Корею, нежели европейцев и представителей [других] западных стран», — заявил Олланд.

По мнению политика, Европа обязательно должна ввести ответные меры в случае, если США повысят таможенные пошлины против Евросоюза (ЕС) на 25%.

«Дональда Трампа интересуют только деньги. Вы можете это наблюдать и в отношении Украины. Он настойчиво и нагло требует больше не защищать Украину, требует от нее редкоземельных металлов», — добавил Олланд.

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Ранее, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу отказаться от «вассализации» в отношениях США и стать сплоченнее. По его мнению, европейским странам необходимо заново открыть «вкус к риску, амбициям и силе» в ответ на непредсказуемость нынешней администрации в Вашингтоне.

27 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что президент США в своих заявлениях по Украине якобы повторяет «российские нарративы». Она также пожаловалась, что Трамп ведет себя по отношению к РФ гораздо дружелюбнее, чем по отношению к Европе.

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