В Норвегии указали на заблуждение Британии в отношении Трампа
Президент США Дональд Трамп прервал речь британского премьер-министра Кира Стармера о двусторонних отношениях государств на их совместной пресс-конференции. На это 28 февраля обратил внимание профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
На видео, опубликованном профессором, слышно, как американский лидер в ходе выступления Стармера прерывает его речь, сказав: «Этого достаточно, спасибо». В связи с этим Дизен подчеркнул, что Великобритания заблуждается, считая особыми свои отношения с Соединенными Штатами.
В ходе встречи в Овальном кабинете 27 февраля Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением посетить Соединенное Королевство со вторым государственным визитом. Телеканал Sky News уточнил, что Трамп принял приглашение.