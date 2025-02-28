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В Москве мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего ребенка

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Фото: t.me/moscowproc
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В Москве 30-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде, сбил восьмилетнего мальчика. Об этом 28 февраля сообщает прокуратура столицы.

ЧП произошло в районе дома 35 по Боровскому шоссе. Отмечается, что ребенок шел по тротуару в сопровождении дедушки.

После столкновения мальчик доставлен в медучреждение. Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установку обстоятельств ДТП.

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До этого, 24 февраля, газета «Коммерсант» со ссылкой на данные ГУ МВД по столице сообщила, что с начала 2025 года полицейские Москвы составили в отношении велокурьеров около 4 тыс. материалов за нарушение правил движения по тротуарам. Штраф за езду на мопеде по тротуару составляет 2 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП).

10 февраля сообщалось, что с открытия сезона проката 2025 года для аренды электросамокатов и велосипедов в Москве потребуется проходить верификацию на портале mos.ru, где нужна будет учетная запись.

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