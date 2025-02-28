Два уголовных дела возбудили после ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
Уголовное дело возбудили после того, как автобус столкнулся с семью автомобилями и насмерть сбил женщину в Санкт-Петербурге. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по городу.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также заявили, что полицейским следствием возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
О ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. По данным МВД, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и сбил насмерть женщину. Водитель автобуса Гюльмет Гюльмагомедов сообщил, что потерял сознание в момент столкновения.