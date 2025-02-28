Психолог рассказала о видах и способах борьбы с прокрастинацией

Прокрастинация — это не просто лень или отсутствие самодисциплины, а комплексный психологический процесс, в котором сплетаются страхи, убеждения, эмоции и физиологические реакции организма. О ее видах и способах борьбы 1 марта рассказала «Известиям» корпоративный психолог Мария Митичкина.

Одним из главных факторов, которые могут впоследствии привести к состоянию прокрастинации, является повышенная тревожность.

«Человек может не осознавать, что фоновая тревога, мысли и переживания оказывают большое влияние на наши действия. Человек отвлекается, идет лишний раз за кофе, просматривает интернет-магазины и не может сосредоточиться на задаче именно из-за этого», — сказала Митичкина.

Психолог посоветовала при первых проявлениях повышенной тревоги отслеживать свое состояние. Разобраться с причиной состояния, проработать внутренний конфликт может помочь психолог. Также она рекомендовала попробовать техники для снятия тревожности, среди которых можно выделить специальные дыхательные упражнения, спорт и прогулки на свежем воздухе.

Кроме того, еще одним маркером прокрастинации является постоянное желание отложить важные дела на потом, частые опоздания, невозможность успеть работу к сроку.

«Чтобы избавиться от прокрастинации, недостаточно изучить техники тайм-менеджмента, нужна более глубокая психологическая работа. Важно признаться себе в том, что ты склонен к прокрастинации такого типа, иметь искреннее желание это изменить, принять, что нужно и важно делать вовремя, сместить акцент со своего эго на ожидание других — подведешь отдел, других людей», — сказала Митичкина.

Также психолог подчеркнула, что порой человек может прокрастинировать из-за того, что ему не хватает компетенций для выполнения своей работы, в связи с чем она кажется ему сложной.

«Если возникают трудности при выполнении основных задач, надо разобраться, какие навыки нужно прокачать, чему обучиться, у кого попросить совет. Если задача неинтересная, рекомендуется перемешивать ее с другими задачами, которые вызывают больший интерес. Например, работу с людьми чередовать с работой над отчетными таблицами», — заключила эксперт.

7 февраля врач-невролог «Инвитро» Анастасия Бородина рассказала «Известиям» о влиянии стресса на память и эмоции. По ее словам, на фоне него наблюдается активация симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, что приводит к истощению организма. По данным научных исследований, стресс может обострять боли в спине в 16% случаев, а также снижать функцию и количество нейронов головного мозга, особенно в структуре гиппокампа — области мозга, ответственную за память и эмоции. Это является одним из ранних изменений головного мозга при болезни Альцгеймера, проявляющаяся в значительном снижении когнитивных функций.