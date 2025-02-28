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Кинолог рассказал, как научить собаку понимать человеческие сигналы

Кинолог Голубев: голосовые кнопки научат собаку человеческим сигналам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Научить собаку сообщать о своих желаниях возможно. Питомца можно попытаться научить «разговаривать» с помощью специальных звуковых кнопок. Об этом президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил в пятницу, 28 февраля.

«Для этого придумали специальные голосовые кнопки, при нажатии на которые воспроизводится то или иное слово, обозначающее знакомое собаке действие. Их изобретатели уверяют, что если приучить собаку к тому, что после нажатия на клавишу «гулять», ее будут выводить гулять, она это запомнит и каждый раз, когда ей нужно будет выйти на улицу, она будет нажимать на нужную кнопку», — рассказал он в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, кнопки для собак — это интерактивная игрушка, с помощью которой можно дрессировать питомца. Продаются наборы отдельных кнопок или целая панель с различными кнопками. На каждую из кнопок можно записать любое слово, например «гулять», «есть», «играть», и это слово будет воспроизводиться при нажатии на кнопку.

Создатели игрушки уверены, что с помощью голосовых кнопок можно формировать позитивные привычки и улучшать взаимопонимание с питомцем. Хозяин может давать собаке команду с помощью кнопки, а также получать просьбу от питомца. Кнопки помогают развивать умственную активность животного.

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Ранее, 21 февраля, Голубев рассказал, что собаки не лают назло, у этого поведения есть причины.

Специалист отметил, что для того, чтобы справиться с проблемой, необходимо детально проанализировать поведение собаки, подход к воспитанию, а также проверить здоровье любимца. Это поможет найти причину и скорректировать нежелательные действия собаки.

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