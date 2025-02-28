Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей

В последнюю пятницу февраля и первые выходные марта сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов объявили региональные управления Госавтоинспекции.

Рейды и профилактические мероприятия пройдут на дорогах Челябинской, Тверской, Пензенской, Кировской областей, Чукотского автономного округа, а также Самарской области, Республики Алтай, Рязанской, Ульяновской областей, Приморского края и других регионов страны.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что езда в состоянии опьянения крайне опасна и недопустима сама по себе. А в условиях гололедицы и недостаточной видимости, управление автомобилем в нетрезвом виде не оставляет даже малейшего шанса на благополучное завершение поездки и ставит под угрозу жизни окружающих участников дорожного движения, подчеркнул Белан.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что качество обучения в автошколах России планируется начать оценивать в том числе по количеству случаев попадания в ДТП у их выпускников. По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований и для этого кабмин предлагает скорректировать действующее законодательство.