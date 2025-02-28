Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвежская компания заявила о планах производства ракет NASAMS на Украине
Мир
Экс-президент Франции Олланд призвал не считать Трампа союзником Парижа
Мир
Путин одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Общество
Суд отправил в СИЗО генерала Попова по делу о мошенничестве
Армия
Средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников над шестью регионами России
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
В Норвегии указали на заблуждение Британии в отношении Трампа
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Общество
В Рязани арестовали экс-зампредседателя правительства региона по делу о взятке
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Происшествия
Губернатор Тверской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Армия
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России
Экономика
Покупатели квартир в Москве стали больше интересоваться высокобюджетным жильем
Мир
В США озаботились «утечкой мозгов» из правительства из-за деятельности Маска
Происшествия
В Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и сбил насмерть женщину

Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В последнюю пятницу февраля и первые выходные марта сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. О проведении рейдов объявили региональные управления Госавтоинспекции.

Рейды и профилактические мероприятия пройдут на дорогах Челябинской, Тверской, Пензенской, Кировской областей, Чукотского автономного округа, а также Самарской области, Республики Алтай, Рязанской, Ульяновской областей, Приморского края и других регионов страны.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами регулярно.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что езда в состоянии опьянения крайне опасна и недопустима сама по себе. А в условиях гололедицы и недостаточной видимости, управление автомобилем в нетрезвом виде не оставляет даже малейшего шанса на благополучное завершение поездки и ставит под угрозу жизни окружающих участников дорожного движения, подчеркнул Белан.

Правила отъема: почему пьяному водителю оставили автомобиль
Верховный суд уточнил правила конфискации машин у нетрезвых автомобилистов

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что качество обучения в автошколах России планируется начать оценивать в том числе по количеству случаев попадания в ДТП у их выпускников. По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований и для этого кабмин предлагает скорректировать действующее законодательство.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025