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Военный эксперт заявил о неспособности Швеции воевать с РФ без США

Военный эксперт Кошкин: Швеция не будет воевать с Россией без США
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Фото: Global Look Press/Christine Olsson
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Швеция или другие западные страны не будут воевать против РФ без помощи со стороны США. Воинственная риторика Стокгольма обусловлена тем, что шведы понимают, что конфликта не будет. Таким образом 28 февраля заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы службы военной разведки Швеции Томаса Нильссона.

Ранее в этот день газета Politico опубликовала материал, в котором Нильссон рассказал журналистам, что Швеция не исключает вооруженного конфликта с РФ сразу после окончания или прекращения огня на Украине. По словам чиновника, страны Европы находятся в замешательстве из-за курса нового президента США Дональда Трампа на восстановление отношений с Россией. Киев, в свою очередь, — в ярости.

«Судя по всему, автор заявления, получая деньги за свою должность, другого сказать просто не может. Это профессионально отработано, просто усилено средствами информационной пропаганды. Просто-напросто человек в погонах говорит то, что надо говорить, чтобы эти погоны с него не сняли. Это первое», — прокомментировал Кошкин.

Во-вторых, отметил он, даже Великобритания, позиционирующая себя как продолжение США, убавила уровень агрессии, а Швеция — нет, несмотря на то что вступила в НАТО совсем недавно.

«Так устроен человек, когда видит, что драться не придется, он будет воинственно кричать. что он непобедимый, что очень агрессивно настроен и может набить морду, но его не пускают. Так же и эти страны: понимают, что уже никакой настоящей войны с РФ не будет, раз США выстраивают другую политику, поэтому и кричат из-за спины, что сильные и агрессивные», — резюмировал собеседник издания.

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В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге сказал, что российские военные внимательно следят за деятельностью Швеции с тех пор, как она стала членом НАТО, и принимают необходимые меры.

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