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Более 16 млрд рублей направят на дорожные работы в Приангарье в 2025 году

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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В Иркутской области в 2025 году направят на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог и мостов более 16 млрд рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

«На проведение работ из федерального, областного и местных бюджетов направлено более 16 млрд рублей по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который является преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.

Работы пройдут на 80 отрезках автодорог и 11 мостах. Мосты и 60 участков дорог отремонтируют до конца года, а на 20 участках работы продолжатся и в последующие годы. Общая протяженность ремонтируемых объектов составляет около 300 км.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в шести крупных городах региона по нацпроекту приведут в порядок 50 участков дорог. В Иркутске находятся 33 из них, в Ангарске — шесть, в Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове — по три, в Братске — два.

Также в этом году планируется завершить работы по двум крупным переходящим объектам — путепроводам на станции Батарейная в Иркутске и в поселке Мегет в Ангарске.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в 2025 году планируют отремонтировать улицу Норильскую. На отрезке протяженностью 800 м обновят дорожное покрытие, обустроят тротуары и заменят бордюры.

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