Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены дала признательные показания

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Екатерина, обвиняемая в их убийстве, дала признательные показания. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», — говорится в Telegram-канале.

Она в том числе сообщила, что в кооперации с ней работал знакомый мужчина, который на текущий момент находится за пределами Самарской области. Он объявлен в розыск.

В ходе допроса Екатерина призналась, что отравила родственников из корыстных побуждений, чтобы завладеть имуществом. Она также в подробностях рассказала о процессе совершения преступления с соучастником.

Уточняется, что обвиняемой назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

По первоначальной информации, предоставленной 5 февраля источником «Известий», экс-мэра Самары и его жену застрелили. На следующий день их внучку Екатерину арестовали по подозрению в двойном убийстве.