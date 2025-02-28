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В Анапе водолаз погиб при работах по сбору мазута в Керченском проливе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Анапе устанавливаются обстоятельства смерти водолаза-спасателя МЧС России, погибшего в ходе работ по сбору мазута в акватории Керченского пролива. Как сообщает 28 февраля СУ Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю, по факту гибели человека организована проверка.

«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — указано на сайте ведомства.

В МЧС по региону уточнили, что в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда ведомства им. В.М. Нархова Семен Луговой.

«На поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что спасатель первого класса Луговой служил в МЧС России с 2011 года, принимая участие во многих спасательных операциях в самых сложных и опасных условиях. У погибшего есть жена и двое детей.

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15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.

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