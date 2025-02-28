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Автоэксперт объяснил маркетинговый трюк производителей масел

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Фото: Getty Images/ullstein bild
dzen
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Если в сервисной книжке автопроизводитель указывает, что в конкретном автомобиле рекомендуется использовать масла определенных брендов, всё это является лишь маркетинговым приемом. Об этом рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев, передает «Российская газета» 28 февраля.

«На самом деле это маркетинговый ход производителей смазочных материалов для увеличения объемов продаж своей продукции, так как антимонопольное законодательство в большинстве стран запрещает навязывать потребителю продукцию конкретного производителя», — объяснил Сокуев.

При подборе моторного масла следует ориентироваться на рекомендованные автопроизводителем свойства и указанные допуски. В сервисной книжке указаны требования по классу вязкости по системе SAE (Society of Automotive Engineers) и эксплуатационная категория разных международных классификаций (например, API — Американский институт нефти), объяснил специалист.

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Накануне автоэксперт Никита Родионов рассказал, что после зимнего периода важно проверить все технические жидкости, поскольку моторное масло в российских условиях эксплуатации рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. При зимнем пробеге свыше 7–8 тыс. км необходима его замена.

Автоэксперт Игорь Серебряков 7 февраля рассказал, что, согласно ряду исследований, за счет использования бензина с более высоким октановым числом (к примеру, АИ-98 вместо АИ-92) прирост мощности может составить около 7%, а расход топлива может снизиться примерно на 6%. Впрочем, применение топлива с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, может нанести серьезный вред двигателю, предупредил он.

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