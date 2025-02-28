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СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США

Axios: ЕС опасается, что РФ и США заключат сделку за спиной у Европы
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Страны Евросоюза (ЕС) пристально следят за тем, как продвигается диалог между США и Россией, и опасаются, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп заключат сделку по Украине за их спиной. Об этом 28 февраля сообщает портал Axios со ссылкой на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Они могут говорить с Путиным сколько угодно, но для реализации любой сделки им нужны европейцы, и если европейцы или украинцы не согласятся на это, то любая сделка не сработает», — цитирует портал слова Каллас.

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Ранее, 11 февраля, в интервью газете Corriere della Sera Каллас заявила, что соглашения по Украине не могут быть достигнуты без участия Европы. По ее словам, украинский конфликт касается и Европы. Также она указала, что не видит ни одного соглашения, в котором бы не участвовал ЕС.

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