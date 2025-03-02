Время разбирать камни: минералогическая мозаика из мифов и легенд

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу М198 в зоне СВО
Мир
Письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына выставлено на аукцион за $30 тыс.
Экономика
Аналитики указали на дефицит многокомнатных квартир в бизнес-классе
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги
Мир
Трамп попросил выделить $58 млн для защиты чиновников после гибели Кирка
Общество
В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о госпитальных школах
Мир
СМИ сообщили о перехвате Румынией беспилотника
Мир
Ульянов назвал провокацией нежелание Польши говорить с РФ по инциденту с БПЛА
Общество
Финансист рассказал об отмене НДФЛ на выплату сотрудникам при рождении ребенка
Мир
Политолог предрек скорую смену власти в Молдавии
Происшествия
Восемь из 62 произошедших за сутки на Камчатке афтершоков были ощутимыми
Мир
Покинувший РФ Родченков признался в вызванных одиночеством проблемах с психикой
Наука и техника
Баканов сообщил о запуске спутника системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Мир
На Украине заявили о необходимости для ВСУ не менее $120 млрд в 2026 году
Мир
Свыше 400 экоактивистов задержали в Гааге при блокировании автомагистрали А12
Армия
Операторы дронов рассказали о работе по выявлению и обезвреживанию БПЛА ВСУ в ДНР
Мир
В Турции указали на неспособность США гарантировать безопасность Газы из-за Израиля

Время разбирать камни: минералогическая мозаика из мифов и легенд

Мистические верования горняков древности
Фото: Global Look Press/Alfred Schauhuber
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На страницах книги кандидата геолого-минералогических наук Владимира Печенкина сверкает и переливается не только множество драгоценных и поделочных камней, но и россыпь самых блестящих исторических личностей, как вымышленных, так и реальных. Например, А.С. Пушкин, о чьих двух сердоликовых перстнях идет речь в главе «Камень в оправе». Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».

Владимир Печенкин

«Мифы драгоценных камней. От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза»

Москва : МИФ, 2025. — 352 с.

Традицию вставлять самоцветы в оправу и носить их с неким эзотерическим смыслом автор книги выводит из мифа о Прометее, который, отбыв наказание, получил на память кольцо с кусочком своей скалы, оставшись таким образом навеки скованным с ней символически. По тому, как пересказывает Печенкин историю титана-благотворителя, можно составить представление об экспрессивной манере исследователя, который даже к мифологическим персонажам относится как к живым и чуть ли не лично знакомым людям. Сердце обливается кровью, когда автор буквально заставляет тебя влезть в шкуру Прометея, изнемогающего то под палящим солнцем, то под промозглым ледяным ветром: «Каждое движение отзывается хрустом осыпающихся льдинок. Кажется, что замерзаешь весь: сначала ледяной коркой покрывается кожа, потом холод проникает внутрь и постепенно в куски льда превращаются сердце, мозг, печень... О, боги! Печень!..»

книга

Фото: МИФ
Владимир Печенкин «Мифы драгоценных камней»

Один из самых колоритных персонажей этой главы — Поликрат, правивший островом Самос в VI веке до н.э. и славившийся своей сверхъестественной везучестью. Чтобы не вызвать зависть богов, Поликрат принес им в жертву перстень с изумрудом, бросив его в море, но боги подарок отвергли, и в тот же вечер камушек обнаружился в рыбе, которую тирану выловили на ужин, после чего удача Поликрата, увы, покинула. Пересказывая этот популярный сюжет, Печенкин опять же от всей души расцвечивает его бытовыми подробностями и почти голливудскими диалогами: «Запыхавшийся повар, захлебываясь от восторга, кричал: «Какой же ты счастливый, хозяин! Боги вернули твою любимую драгоценность!»

Главным — из искусств: фарфор императоров и киноки-бунтари
Литературные новинки месяца

Этот литературно-развлекательный подход, нацеленный на широкого читателя, Печенкин гармонично сочетает с научными сведениями, скажем, в первой части книги «Мифическая минералогия», где изучаются проблемы классификации и номенклатуры минералов, которых сейчас известно около 5 тыс. и ежегодно открывается около полусотни новых. Всем им надо придумывать какие-то названия, и Печенкин довольно подробно рассказывает, какова логика этого процесса и основные тенденции: «Укоренилась практика присваивать названия по именам людей, оставивших след в истории. Чаще — в честь ученых, связанных с науками о Земле, например: ломоносовит, ферсманит, ненадкевичит, гётит. Последний назван в честь Гёте, который был не только поэтом, драматургом и государственным деятелем, но и занимался естественно-научными вопросами, в том числе минералогией. В меньшей степени используются имена выдающихся представителей других профессий — гагаринит, чкаловит, армстронгит или даже рузвельтит, клинтонит. Если кто- то подумает, что последний минерал в честь американского президента, то ошибется: этот камень получил название по имени Девитта Клинтона — американского юриста и дипломата, который имел отношение и к геологии».

Гёте

Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
Портрет Иоганна Вольфганга фон Гёте

Увлекательнейшая глава «Литотерапия» рассказывает об упорной и порой даже небеспочвенной вере человека в лечебные свойства самоцветов, зародившейся во времена Античности и Средневековья. Несколько особняком среди лечебных камней стоит так называемый безоар, который, строго говоря, минералом не является, а имеет биологическое происхождение, образуясь в кишечнике некоторых животных.

Пример легкомысленного неверия в чудодейственную силу безоара являет собой Наполеон, получивший в подарок от персидских послов три баснословно дорогих безоаровых камня и поручивший известному химику Клод-Луи Бертолле изучить их состав: «Бертолле раздробил камни и показал Бонапарту основу с покрывающими ее минеральными отложениями. Наполеон приказал выбросить подарок, пробормотав: «Боже, какое варварство!» А между тем, учитывая полученные в новейшее время данные о том, что император был отравлен мышьяком, ему следовало бы более осмотрительно относиться к персидским презентам, намекает Печенкин: «...кто знает, как повернулась бы история, останься у него хотя бы один шахский безоар?»

Печать успеха: писатели и издатели поддержали возвращение литературной рубрики «Известий»
Газета возродила традицию публиковать эксклюзивно фрагменты новых книг

Легкий дух мистической таинственности, ничуть не мешающей научному подходу, пропитывает всю книгу, но особенно магическая аура сгущается в последней главе «Верования горняков» — о том, какие сверхъестественные сущности и существа помогают или мешают людям находить и добывать нужные им ископаемые. Здесь среди прочего можно познакомиться с концепцией сторонников теории палеоконтакта о том, что в древности на Землю для добычи полезных ископаемых прилетали представители инопланетной цивилизации, но поскольку им самим в шахтах надрываться не хотелось, они создали человека и дали ему необходимые знания, а также вывели в целях экономии специальную породу «мини-шахтеров». Правда, эту смелую теорию Печенкин подвергает научному сомнению: «Куда делись останки этих мальчиков-с-пальчик, работавших на рудниках? Питекантропов, синантропов и прочих наших пращуров археологи находят, а вот представителей «мелких шахтерских рас» — нет».

минералы
Фото: РИА Новости/Данил Годлевский

Самый обаятельный персонаж заключительной мистической главы — старик Шубин, в которого верили донбасские шахтеры и у которого якобы даже был реальный прототип — горнорабочий-газожог, который ползал по выработкам с факелом, чтобы выжигать скапливающийся в шахтах метан. Это уже позже для определения высокой концентрации газа приспособили канареек, а до этого безопасность шахтеров обеспечивал Шубин, получивший свое прозвище из-за овчинного тулупа, обильно политого водой. Это порождение шахтерской фантазии осуществляло не только практическую миссию, но, кроме того, содержало важный нравственный посыл: «Чаще всего Шубин предстает в образе старого горняка, кашляющего по-стариковски. Он склонен подшутить над шахтерами, любит в темноте схватить за ногу или захохотать. Обладает огромной силой. Попавшим в завалы шахтерам может помочь выбраться. Но жадных до наживы не любит и наказывает».

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир