СМИ предрекли убытки в США на фоне сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Соглашение США и Украины по редкоземельным металлам может быть экономически невыгодно для американской стороны, а также способно принести убытки. Об этом 28 февраля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

«Полный объем того, что находится под землей на Украине, до конца неясен, а добыча и переработка полезных ископаемых ведется медленно, беспорядочно и может потребовать создания новой инфраструктуры с неопределенными затратами. Во многих случаях это означает, что разработка месторождений экономически невыгодна», — указано в материале.

Отмечается, что добыча многих полезных ископаемых, которые необходимы американской стороне, потребует «миллиардных инвестиций», которые не окупятся со временем.

Кроме того, разработка нового месторождения может занять около 10 лет. Также профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши заявил, что значение имеет обработка металлов, что, по его мнению, является «грязным» и «энергозатратным» делом.

«Украина обладает потенциалом в области добычи полезных ископаемых, но насколько он велик, мы просто не знаем», — считает заместитель директора центра инноваций Горной школы Колорадо Род Эггерт.

По данным издания, более 70% разведанных месторождений находятся на территории Донбасса и Новороссии, которые входят в состав России.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.