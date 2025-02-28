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Лукашенко возмутился ценой на картофель в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президента Белоруссии Александра Лукашенко возмутило подорожание местного картофеля в стране, цена на который повысилась на 10% за первые два месяца 2025 года. Об этом он заявил 28 февраля на совещании по вопросам регулирования цен.

Белорусский лидер потребовал срочно урегулировать ценообразование и «выгнать» всех причастных к повышению стоимости.

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве. Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель. Мы что, картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать?» — приводит его слова агентство «БелТА».

Лукашенко поинтересовался у правительства, неужели импортировать картофель стало выгоднее, чем выращивать дома свой собственный. Добавив, что такая ценовая политика является не «регурованием», а «коррупцией».

По данным Белстата, за 2024 год картофель в Белоруссии подорожал на 31,2%. Сейчас в среднем он стоит 2,2 белорусских рубля (около 60 российских рублей) за 1 кг.

Рост уместен: Белоруссия заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции
Мясо и яйца также лидируют по поставкам из республики

Ранее, 22 января, сообщалось, что Белоруссия сохраняет лидерство в поставках животноводческой продукции и картофеля в Россию. Большую часть посевных площадей в республике занимают зерновые и овощи. Сельское хозяйство составляет всего 8–9% от валового внутреннего продукта (ВВП) Белоруссии, но объемы урожая тем не менее оказываются большими.

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