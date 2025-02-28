Суд арестовал пытавшегося дать взятку инспектору ДПС автоблогера Венгалби

В Москве арестовали на два месяца автоблогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом 28 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала Дорогомиловского районного суда.

Уточняется, что блогер признал свою вину, он пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года.

Алиасхабова задержали вечером 26 февраля на Кутузовском проспекте за вождение в нетрезвом состоянии.

По данным прокуратуры, блогер попытался дать взятку инспектору ДПС, положив 100 тыс. рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля, но правоохранитель отказался от денег.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что Московский городской суд оставил в СИЗО предпринимателя Леву Мартиросяна по делу о даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.