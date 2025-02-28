Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании предложили утилизировать тела умерших в канализацию
Армия
Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
Мир
Разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix прибудут на финскую авиабазу в июне
Общество
Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции
Политика
В Госдуме назвали условия восстановления отношений с Европой после СВО
Общество
Сбежавшего в Ростовской области кенгуру вернули в парк «Малинки»
Общество
Более 73 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»
Наука и техника
Правительство РФ создаст Центр развития искусственного интеллекта
Мир
Рютте указал на позицию Венгрии и Словакии против вступления Украины в НАТО
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 79,15 рубля на 10 июня
Мир
Трамп указал на возможное уничтожение Лос-Анджелеса без ввода Нацгвардии
Общество
В Москве открыли мемориальную доску в честь академика Евгения Велихова
Мир
СМИ сообщили о семи пострадавших в результате аварии на автошоу в Германии
Мир
Украина получила американские системы ПВО Patriot от Израиля
Происшествия
Сапер МЧС РФ пострадал при разминировании взрывоопасных предметов в ДНР
Мир
Отец Маска рассказал об уговорах не ехать в Россию
Мир
Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт

Суд арестовал пытавшегося дать взятку инспектору ДПС автоблогера Венгалби

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве арестовали на два месяца автоблогера Ахмеда Алиасхабова, более известного как Ахмед Венгалби (WENGALLBI), за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом 28 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала Дорогомиловского районного суда.

Уточняется, что блогер признал свою вину, он пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года.

Алиасхабова задержали вечером 26 февраля на Кутузовском проспекте за вождение в нетрезвом состоянии.

По данным прокуратуры, блогер попытался дать взятку инспектору ДПС, положив 100 тыс. рублей между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля, но правоохранитель отказался от денег.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Уйдут с молотка: самые ожидаемые судебные решения 2025 года
Налоги Блиновской, квартира Долиной и «тени прошлого» экс-ректора Гафурова

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что Московский городской суд оставил в СИЗО предпринимателя Леву Мартиросяна по делу о даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025