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Оскорбивший Клоппа судья Кут дисквалифицирован до 2026 года

УЕФА дисквалифицировал оскорбившего Клоппа судью до 2026 года
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Mark Cosgrove
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Британский арбитр Дэвид Кут, который оскорбил бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, дисквалифицирован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 30 июня 2026 года за вред, нанесенный репутации футбола и УЕФА. Об этом 28 февраля сообщило британская газета The Sun.

Футбольная организация заявила, что Кут дисквалифицирован за «дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности» и за «нарушение базовых правил достойного поведения».

Издание указало, что УЕФА начал расследование против Кута после того, как The Sun опубликовала видео, где он, предположительно, употребляет запрещенные вещества во время работы на Евро-2024. На время дисквалификации Кут не сможет принимать участие ни в каких турнирах УЕФА.

До этого, в ноябре 2024 года, Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила Кута после видео, на котором он оскорблял «Ливерпуль» и Клоппа, обвиняя его во лжи и называя высокомерным.

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Ранее, 20 февраля, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Радина Томова была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил: в ее допинг-пробе нашли запрещенный диуретик гидрохлортиазид. Отстранение продлится с 2 октября 2024 года до 1 октября 2027 года.

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