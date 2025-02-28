Политолог оценил вероятность появления гарантий безопасности от США для Украины

США могут пойти на предоставление Украине гарантий безопасности, но пока неясно, какими они могут быть, так как потенциальные гарантии должны быть также приемлемы для российской стороны. Об этом политолог Николай Топорнин заявил в пятницу, 28 февраля.

«Когда после обсуждения соглашения о редкоземельных металлах начали говорить о договоренностях более фундаментальных, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, если подписывать что-то более всеобъемлющее, то там должны быть и гарантии безопасности. Для страны это вопрос первостепенной важности — какие металлы можно добывать в отсутствии безопасности?» — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Топорнин допустил, что в соглашении о редкоземельных металлах могут быть некоторые декларативные заявления о стремлении к миру и безопасности, но Украине требуется что-то более существенное и конкретное. По мнению политолога, США могут пойти на предоставление таких гарантий.

«США сейчас достаточно решительно настроены на урегулирование конфликта мирным путем. И понятно, что результатом переговоров должны быть договоренности о гарантиях безопасности для обеих сторон. Но на данный момент практических предложений, которые устраивали бы и Россию, и Украину, нет», — заключил Топорнин.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине миллиарды долларов в качестве помощи и взносов на гарантии безопасности после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

При этом он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом процессе и какие гарантии будут предоставлены Киеву.

26 февраля Трамп сообщил, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что США уже передали Украине около $350 млрд.