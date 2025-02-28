Каллас обвинила Трампа в повторении «российских тезисов»

Глава европейском дипломатии Кая Каллас 27 февраля обвинила президента США Дональда Трампа в повторении «российских тезисов» о конфликте на Украине и попытках отдалить США от Европы.

Она рассказала, что испытывает дискомфорт из-за заявлений американского президента и чиновников его администрации, в которых те якобы воспроизводят «российские нарративы» о спецоперации. Вашингтон, по ее словам, нашел себе «нового друга» в лице Москвы.

«Заявления [Трампа] в наш адрес довольно резкие, а слова в адрес России очень дружелюбные. Это перемена», — сказала Каллас в интервью порталу Axios.

Политик также раскритиковала двусторонние контакты РФ и США по украинской проблематике, подчеркнув, что любое соглашение по этому вопросу должно быть одобрено Украиной и европейскими странами.

Ранее, 26 февраля, телеканал Euronews сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с Каллас во время ее визита в Соединенные Штаты. Причиной стали проблемы с расписанием у американской стороны.

Американский президент 24 февраля сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил 27 февраля, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, действия войск РФ способствовали созданию условий для начала диалога.