2 марта — Федор Тирон и Мариамна Кикимора: история, традиции и приметы праздника

В первую седмицу Великого поста православная церковь чтит память христианского святого великомученика Феодора и праведной старицы Мариамны. В народном календаре праздник носит название Федор Тирон и Мариамна Кикимора. В 2025 году он приходится на 2 марта. Об истории, традициях, народных приметах этого дня читайте в материале «Известий».

День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы – 2025: история памятной даты

Святой мученик Феодор родился в Евхаитах, на территории современной Турции на рубеже III-IV веков. Он был воином в полку в Амасии, административном центре Понтийской области на северо-востоке Малой Азии, потому и получил свое прозвище — «Тирон» происходит от латинского слова «tiro» — новобранец.

Он был христианином, несмотря на то, что в тот период императором Галерием были организованы гонения на верующих в Спасителя. Федора принуждали принести жертву языческим богам, однако он отказался, за что был незаслуженно обвинен в поджоге храма Кибелы, брошен в темницу и обречен на голодную смерть.

В застенке Федору явился Иисус, который произнес слова утешения, укрепив и поддержав его дух. Спустя некоторое время узника обнаружили живым. Власти снова потребовали от него принести жертву идолам. После решительного отказа Феодора подвергли жестоким пыткам, а затем приговорили к сожжению на костре. Останки святого, согласно преданию, не были тронуты пламенем. Их похоронила христианка Евсевия. Позже мощи были перенесены в Константинополь.

Священное предание связывает имя Феодора Тирона с чудесным событием, произошедшим спустя 50 лет после его мученической кончины. Император Юлиан Отступник, пытаясь осквернить христианские традиции, приказал в первую неделю Великого поста окропить все продукты на рынках кровью жертвенных животных.

Федор явился во сне архиепископу Константинополя Евдоксию и повелел предупредить верующих, чтобы они воздержались от покупок и питались лишь коливом — вареной пшеницей с медом. В память об этом событии Православная Церковь установила особый день почитания великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого поста. В этот день в храмах читается канон святому, составленный Иоанном Дамаскином, а также благословляется и раздается коливо.

В этот же день православные чтят память праведной Мариамны, сестры святого Филиппа, одного из апостолов Христовых. Она дала обет безбрачия и сопровождала брата и апостола Варфоломея в странствиях, проповедовала среди женщин, помогая обращать их в истинную веру. Мариамна обладала даром исцеления от душевных и телесных болезней.

Согласно преданию, она присутствовала при чудесах, совершенных апостолами. Так, пересекая пустыню, те крестным знамением умертвили змей и огромного дракона, вселявших страх в местных жителей. В городе Иераполе исцелили смертельно больную жену градоначальника и вернули зрение слепцу, чем привлекли к себе внимание властей и были схвачены.

От путников потребовали, чтобы они отреклись от веры, но те отказались. За это Мариамну вместе с Филиппом и Варфоломеем подвергли мучениям, подвесив вниз головой. Казнь прервал появившийся в городе апостол Иоанн Богослов. После прочтения им молитвы, земля разверзлась, поглотив градоначальника, его супругу, жрецов и многих язычников.

Апостол Филипп скончался от полученных ран, а Варфоломея и Мариамну освободили. Она продолжила свою миссию, проповедуя христианство и исцеляя больных, а завершила земной путь в глубокой старости, став одной из почитаемых христианских подвижниц.

Традиции народного праздника, отмечаемого 2 марта

В народной традиции образ старицы Мариамны трансформировался в кикимору — мифологическое существо, обитающее в доме или на болоте, приносящее неприятности в хозяйстве. Считается, что она прядет по ночам, пугает домашних животных и людей, любит мелкие пакости и проделки. Ее образ имеет глубокие корни в славянской мифологии.

Существовало поверье, что кикимора особенно активна в первых числах марта, поэтому хозяйки совершали обряды очищения жилища, читали специальные заговоры, раскладывали по углам домов обереги из чертополоха и полыни.

Чтобы кикиморы не напакостили в курятниках, там вешали камень с отверстием естественного происхождения, носивший название «куриный бог» и служивший оберегом для домашней птицы.

Традиционно в этот день незамужние девушки гадали на суженых. Для этого следовало выйти в сумерки из дома — если первой на пути встретится женщина, то свадьба состоится уже в этом году.

Что можно и нельзя делать во время празднования дня Федора Тирона и Мариамны Кикиморы

У предков день был связан с очищением души и тела. Для этого следовало пить большое количество холодной воды. Считалось, что это способствует духовному сосредоточению, молитве, устремлению к Богу. Также полагалось надевать исключительно поношенную одежду, есть из старой посуды в знак смирения.

Беременным нужно было выйти из дома на заре и посмотреть на восход Солнца. На Руси верили, что это поможет младенцу родиться здоровым и крепким.

В этот день запрещалось оставлять на ночь немытую посуду или грязное белье, так как это могло притянуть нечистую силу. Также не следовало смотреть на ночное небо – увиденная падающая звезда сулила скорую смерть кого-то из близких.

Народные приметы 2 марта

В праздник предки наблюдали за природой, веря, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет лето. Солнце на Мариамну Кикимору сулило раннюю весну и жаркое лето, снегопад предвещал хороший урожай пшеницы, а дождь — обилие хлеба и льна. Если день выдавался туманный, это предсказывало холодный май, а возвращение перелетных птиц – ранний приход весны.

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