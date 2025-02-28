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В Госдуме назвали продление санкций США против РФ попыткой Трампа показать силу

Депутат Водолацкий: Трамп пытается выглядеть сильным за счет санкций против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Продление антироссийских санкций США ничего не меняет для РФ и является попыткой американского лидера Дональда Трампа выглядеть сильным в отношениях с Москвой. Таким мнением с «Известиями» 28 февраля поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Каждый раз руководство США противоречит себе в своих заявлениях, Трамп может утром говорить одно, а вечером — другое. Политика США сейчас непредсказуемая. Нам не нужно обращать внимание на различные заявления Вашингтона относительно России, потому что они хаотичны», — прокомментировал он.

Депутат также подчеркнул, что объективно оценивать политику США по отношению к РФ можно будет только на фоне окончания работы переговорных групп и на основании согласованных обеими сторонами документов.

«Продление санкций — это один из методов сказать, что мы можем их отменить, если вы будете идти навстречу нашим пожеланиям. А если не будете, то мы не будем санкции отменять. Сегодня США решают задачи, которые Трамп перед собой поставил, чтобы «сделать Америку вновь великой», а мир — однополярным. <...> Но для России эти санкции сейчас ничего не меняют», — заявил собеседник издания.

По его словам, продление режима ограничений также связано с давлением на Трампа внутри США — Демократичная партия, несмотря на поражение на выборах президента страны, всё равно имеет вес и выступает против потепления отношений Вашингтона и Москвы. Это обусловлено в том числе и тем, что американские ястребы, поддерживающие эскалацию на Украине, получают выгоду от продажи оружия Киеву, заключил политик.

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Решение о продлении рестрикций против РФ на год Трамп принял накануне. Отмечалось, что в документе идет речь о рестрикциях, введенных американской стороной в 2014, 2018 и 2022 годах.

При этом 26 февраля Трамп сообщал, что в будущем будет рассмотрена возможность снятия американских санкций с РФ. Он добавил, что на текущий момент таких договоренностей не существует.

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