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ФАС предложила упростить рефинансирование ипотечного кредита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить рефинансирование ипотечного кредита. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров в рамках ежегодной встречи с руководством Центробанка (ЦБ) РФ 28 февраля.

Служба работает над проектом нового Национального плана развития конкуренции в РФ на 2026–2030 годы, в том числе в части финансового рынка. В рамках его реализации ведомство предлагает упростить переход заемщиков на обслуживание ипотечного кредита в иную кредитную организацию.

В настоящее время заемщик при рефинансировании кредита по ипотеке может нести материальные издержки при переходе в другой банк, потому что ему нужно в течение долгого периода выплачивать по повышенной ставке новый кредит, который еще не обеспечен ипотекой.

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«В целях недопущения затягивания сроков служба предлагает установить для предшествующей кредитной организации предельный срок предоставления сведений в орган регистрации прав для погашения регистрационной записи об ипотеке и предельный срок для выдачи необходимых документов заемщику», — отметили в ФАС.

Также среди предложений ведомства — предусмотреть введение обязательства для предыдущего кредитора предоставлять заемщику информацию о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита в полном объеме. Для этого необходимо разработать и внести изменения в закон о потребительском кредите.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2025 году регулятор ожидает, что ипотечное кредитование вырастет на 5%. Она напомнила, что в первой половине 2024-го показатели по выдаче ипотеке тоже быстро росли.

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