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«Триколор» провел анализ предпочтений телезрителей в 2024 году

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Фото: Getty Images/Peter Macdiarmid
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Крупнейший в России оператор платного телевидения «Триколор» проанализировал предпочтения зрителей за 2024 год. Об этом 28 февраля свидетельствует пресс-релиз компании, предоставленный «Известиям».

По данным исследования, среди россиян лидирует киносериальный жанр программ, показатель составил 49%, несмотря на дефицит голливудского контента. Популярность жанра также подтверждает увеличение доли тематических каналов на 5%.

На втором месте в рейтинге расположились развлекательные и познавательные программы с 31% смотрения. Новостная и общественная тематика, в свою очередь, набрала 12%. После рейтинг дополнили детский контент (6%) и спортивный (2%).

Исследование свидетельствует о снижении в 2024 году доли смотрения общероссийских федеральных телеканалов, с 2022 года показатель уменьшился на 4%. При этом лидерами среди каналов названы «Россия», НТВ, Первый канал, РЕН ТВ и Пятый канал.

Отмечается, что киносериальные телеканалы с преобладанием отечественного контента заняли большую часть топ-30. В частности, популярность отмечена среди советских фильмов с патриотическим уклоном. Уточняется, что это обусловлено аудиторией, которую традиционно составляют зрители от 45 лет.

При этом самым популярным фильмом на федеральных каналах стал «Чебурашка», а на тематических — «Джентльмены удачи». В свою очередь, статус главного сериала 2024 года получил «Невский».

Сохранился тренд на сериалы турецкого производства, наиболее популярными из которых стали премьеры «Триколор» — «Не отпускай мою руку» и «Два лица Стамбула», показанные на канале «Романтичное».

Среди информационных и общественно-политических программ наибольший уровень популярности получили трансляция военного парада ко Дню Победы и новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

Среди развлекательных ток-шоу телезрители отдали предпочтение программам «Малахов» на «России 1» и «Мужское/Женское» на Первом канале, высокие показатели смотрения зафиксированы у музыкальных шоу «Песни от всей души» и «Синяя птица» на «России 1».

Кроме того, в рамках программ юмористического жанра среди россиян популярен проект «Аншлаг» на телеканале «Россия 1», в игровом сегменте высоко оценили «Сто к одному» на том же телеканале. Также зрители высоко оценивают программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ как особый поджанр.

Данные приведены на основе исследования «Агентство 2» эксклюзивно по заказу «Триколор».

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Ведущий менеджер сектора поддержки клиентов сегмента ТВ Mediascope Александр Воронцов 3 декабря 2024 года назвал телевидение самым охватным медиа в РФ в минувшем году. По его словам, в среднем каждый день включает телевизор более 60% россиян.

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