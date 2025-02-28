«Триколор» провел анализ предпочтений телезрителей в 2024 году

Крупнейший в России оператор платного телевидения «Триколор» проанализировал предпочтения зрителей за 2024 год. Об этом 28 февраля свидетельствует пресс-релиз компании, предоставленный «Известиям».

По данным исследования, среди россиян лидирует киносериальный жанр программ, показатель составил 49%, несмотря на дефицит голливудского контента. Популярность жанра также подтверждает увеличение доли тематических каналов на 5%.

На втором месте в рейтинге расположились развлекательные и познавательные программы с 31% смотрения. Новостная и общественная тематика, в свою очередь, набрала 12%. После рейтинг дополнили детский контент (6%) и спортивный (2%).

Исследование свидетельствует о снижении в 2024 году доли смотрения общероссийских федеральных телеканалов, с 2022 года показатель уменьшился на 4%. При этом лидерами среди каналов названы «Россия», НТВ, Первый канал, РЕН ТВ и Пятый канал.

Отмечается, что киносериальные телеканалы с преобладанием отечественного контента заняли большую часть топ-30. В частности, популярность отмечена среди советских фильмов с патриотическим уклоном. Уточняется, что это обусловлено аудиторией, которую традиционно составляют зрители от 45 лет.

При этом самым популярным фильмом на федеральных каналах стал «Чебурашка», а на тематических — «Джентльмены удачи». В свою очередь, статус главного сериала 2024 года получил «Невский».

Сохранился тренд на сериалы турецкого производства, наиболее популярными из которых стали премьеры «Триколор» — «Не отпускай мою руку» и «Два лица Стамбула», показанные на канале «Романтичное».

Среди информационных и общественно-политических программ наибольший уровень популярности получили трансляция военного парада ко Дню Победы и новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

Среди развлекательных ток-шоу телезрители отдали предпочтение программам «Малахов» на «России 1» и «Мужское/Женское» на Первом канале, высокие показатели смотрения зафиксированы у музыкальных шоу «Песни от всей души» и «Синяя птица» на «России 1».

Кроме того, в рамках программ юмористического жанра среди россиян популярен проект «Аншлаг» на телеканале «Россия 1», в игровом сегменте высоко оценили «Сто к одному» на том же телеканале. Также зрители высоко оценивают программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ как особый поджанр.

Данные приведены на основе исследования «Агентство 2» эксклюзивно по заказу «Триколор».

Ведущий менеджер сектора поддержки клиентов сегмента ТВ Mediascope Александр Воронцов 3 декабря 2024 года назвал телевидение самым охватным медиа в РФ в минувшем году. По его словам, в среднем каждый день включает телевизор более 60% россиян.