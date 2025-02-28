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Комитет ГД одобрил новые правила сдачи ОГЭ для школьников 12 регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Комитет Государственной думы РФ по просвещению 28 февраля одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о новых правилах сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ), согласно которым в 12 регионах страны школьники должны будут набрать минимальный балл на экзамене для перехода в 10-й класс.

Действие законопроекта, который рассматривался в первом чтении, распространялось на Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания. Поправки добавляют к этому перечню Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую области, Камчатский и Краснодарский края и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования <…> осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по четырем учебным предметам (по двум обязательным учебным предметам и по двум другим учебным предметам по выбору)», — говорится в рекомендованном комитетом документе из законодательной базы данных.

При этом минимальный балл будет устанавливаться каждым субъектом РФ отдельно.

Кроме того, в 2025 году те, кто не наберет необходимый минимум баллов ОГЭ для поступления в 10-й класс, получат преимущественное право приема в колледжи своего региона за счет регионального бюджета.

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Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о новых правилах сдачи ОГЭ 12 февраля. Документ предполагает проведение в нескольких регионах РФ эксперимента по расширению доступности профессионального образования. Школьники смогут поступать в колледжи после сдачи всего двух обязательных предметов — русского языка и математики. Минимальные баллы для поступления будут определять сами регионы.

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