Суд Челябинска заключил под стражу начальника службы закупа зерна «Макфы»

Начальника службы закупа зерна компании «Макфа» Ивана Тофана отправили в СИЗО на два месяца по делу о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Дело рассматривал Тракторозаводский районный суд Челябинска. Под стражей Тофан пробудет до 27 апреля.

Адвокат Дмитрий Кривошеев назвал арест слишком строгой мерой пресечения. Известно, что Тофан женат и имеет несовершеннолетнего ребенка, проживает в Копейске.

Мужчину обвиняют в покушении на взятку в размере 16 млн рублей вместе с топ-менеджером «Макфы» Владленом Паршиным. Деньги планировалось получить за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.

Ранее 28 февраля трех должностных лиц компании «Макфа» задержали в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля текущего года должностные лица фирмы намеревались получить взятку на сумму не менее 16 млн рублей.