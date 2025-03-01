С первым днем весны: прикольные открытки и картинки

Для многих весна — особенное время года, которое ассоциируется с радостью от пробуждения природы, романтикой и приключениями. И хотя в начале марта погода часто остается по-зимнему ненастной, это не мешает людям по всему миру праздновать наступление нового сезона. «Известия» подготовили яркие и прикольные открытки с первым днем весны.

Красивые открытки с первым днем весны 2025 года

Первый день весны издревле встречали с размахом по всему земному шару. На Руси 1 марта отмечали Ярилин день — один из двух календарных праздников, посвященных славянскому богу солнца и плодородия. Его представляли как золотоволосого юношу на белом коне со снопом колосьев в руках.

Наши предки верили, что если удастся заслужить благосклонность Ярило, поля дадут богатый урожай, а женщины родят красивых и здоровых детей. Поэтому в первый день весны любая работа откладывалась, а в деревнях проходили пышные гуляния. В честь солнечного божества жгли костры, пели песни, водили хороводы и проводили всевозможные игры.

Фото: Getty Images/Svetlana Vysokos Открытка с первым днем весны

Традиция торжественно встречать весну существовала и в других регионах. Так, в Молдавии 1 марта отмечают Мэрцишор — праздник победы весны над зимой. В этот день жители страны дарят друг другу маленькие амулеты из красных и белых нитей (мэрцишоры). В Индии в первое весеннее полнолуние проходит яркий фестиваль красок Холи, во время которого люди обсыпают друг друга цветным порошком. А в Испании первые две недели марта отмечают праздник Фальяс, главным событием которого является сжигание огромных кукол.

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

Даже если приход весны не сопровождается пышными торжествами и шумными фестивалями, его всё еще можно отметить самостоятельно. Ведь главное — это хорошее настроение, радость от грядущих теплых дней и возможность разделить ее с близкими.

Создать праздничную атмосферу помогут сладости с теплым травяным чаем, букет свежих тюльпанов, яркая одежда и легкая, ненавязчивая музыка. Также можно поздравить родственников, друзей и коллег с 1 марта. Для этого подойдут тематические открытки и теплые пожелания. Вот несколько примеров:

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Поздравляю с первым днем весны! Пусть это чудесное время года принесет много счастья, солнечных дней, приятных сюрпризов и неожиданных подарков судьбы! Желаю с радостью встречать каждый новый день, чтобы через три месяца без сожалений отправиться в лето».

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Последний зимний день остался позади, и вот мы уже с радостью встречаем цветущую и яркую красавицу-весну. Пусть она прогонит печали, наполнит сердце любовью и согреет счастливыми улыбками близких. Пусть первые лучи весеннего солнца украсят серые будни и дадут силы на новые свершения!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«С первым днем весны, мои дорогие! Пусть весеннее солнышко растопит лед не только на улице, но и в сердце, а душа запоет, как веселая птичка. Желаю вам любви, вдохновения, чудесного настроения и исполнения заветных желаний!»

Прикольные картинки с началом весны — 2025

Первый день весны — повод не только отпраздновать наступление теплой половины года, но и от души повеселиться. Традиция провожать зиму смехом уходит корнями в древние времена, когда люди верили, что чем веселее они встретят новый сезон, тем счастливее и богаче пройдет год.

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

В современных реалиях вызвать улыбку на лице близких можно с помощью забавных картинок и пожеланий. Вот несколько примеров:

«С первым днем весны! Пусть на улице еще лежат сугробы, но в душе уже во всю цветут подснежники, поют птицы и распускается молодая листва. Желаю тебе погожих денечков, теплого ветра, ласкового солнца и море позитива!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Прощай, зима, здравствуй весна! Долой холода и длинные пуховики, метели и гололедицу, ранние закаты и зябкие рассветы! Впереди — ласковое солнце, цветущие сады и целое море возможностей! Желаю тебе новых идей, захватывающих путешествий, веселых праздников и настоящей любви!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Первый день весны — как утро новой жизни! Вместе с природой просыпаются мечты, светлые чувства и радостные переживания. Пусть это утро будет добрым и приветливым, а вдохновение и позитив бодрят лучше кофе!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«С первым днем весны, с новым началом! Пусть, как семена первых цветов, прорастают нежность, доброта, любовь, красота и отличное настроение! Пусть как воробей, что обязательно прилетит в руки, порхает и поет мечта, а сердце бьется быстрее от предвкушения чудесных перемен!»

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