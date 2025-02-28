В Коломне подозреваемый в воровстве самоката ранил двух полицейских

В подмосковной Коломне подозреваемый в краже самоката мужчина нанес увечья двум сотрудникам полиции. Он был задержан и доставлен в отделение. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по Московской области.

В заявлении ведомства уточняется, что 27 февраля в полицейский отдел Коломны поступило заявление о краже самоката, в связи с чем сотрудники уголовного розыска начали проводить оперативно-разыскные мероприятия.

Возле одного из домов полиция обнаружила мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. На просьбу предъявить документы мужчина в грубой форме отказался. После этого он ударил металлическим прутом в область груди одного из полицейских и нанес ножом резаную рану второму правоохранителю.

Врачи оказали сотрудникам полиции необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает. Собранные о применении насилия материалы будут доставлены в следственные органы, сказано в заявлении.

1 февраля в Астрахани задержали пять человек по подозрению в избиении сотрудника правоохранительных органов. Уточнялось, что компания из пятерых человек окружила правоохранителя, а затем нанесла ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища.