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В Смоленской области осудили планировавшего поджог диверсанта на 12,5 года
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В Смоленской области осудили планировавшего поджог диверсанта на 12,5 года

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Уроженца Смоленской области, который пытался поджечь объекты жизнеобеспечения, приговорили к 12,5 года лишения свободы. Об этом 28 февраля сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации мужчине в мессенджере поступило задание уничтожить электросетевой комплекс подстанции «Смоленск-2», — говорится в заявлении ведомства.

Чтобы реализовать это, мужчина купил несколько канистр с бензином, прибыл на подстанцию, взломал там замок на калитке и попытался поджечь энергетический объект. Из-за погодных условий у него ничего не получилось, и тогда злоумышленник открыл краны трансформаторов и слил из их резервуаров 56 т масла, ожидая, что оно загорится. При этом он в прямом эфире транслировал свои действия куратору.

Из-за поступка мужчины несколько жилых многоэтажек и торговый центр в Промышленном районе Смоленска остались без электричества. Тем не менее специалисты энергетического комплекса работали грамотно и смогли быстро вернуть потребителям энергоснабжение. Ущерб филиалу ПАО «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» составил 3,5 млн рублей.

Злоумышленником оказался 45-летний житель Холм-Жирковского района Смоленской области, сотрудники регионального УФСБ России задержали его в июне 2024 года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК России («Диверсия»).

Смоленский областной суд 27 февраля 2025 года приговорил мужчину к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Этот приговор пока не вступил в законную силу.

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Ранее в этот день в УФСБ России по Херсонской области сообщили, что сотрудники ведомства пресекли преступную деятельность мужчины, которые передавал украинским спецслужбам информацию о расположении российских войск в регионе. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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