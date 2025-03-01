С добрым утром и с началом весны: поздравления своими словами, приколы и пожелания

Наступление весны — долгожданное событие для людей по всему миру. Это время пробуждения жизни, обновления природы и новых надежд. «Известия» подготовили теплые поздравления с первым днем весны и добрые стихотворения.

Поздравления с первым днем весны своими словами

Празднование первого дня весны существует во многих культурах. На Руси 1 марта отмечали Ярилин день, посвященный славянскому богу солнца и плодородия Ярило. В честь него устраивали шумные гулянья, жгли костры и водили хороводы. В Белоруссии торжество называлось «Гукание весны», что означает зазывание на землю. Чтобы привлечь солнце и богатый урожай, девушки забирались на возвышенности и пели специальные обрядовые песни, а парни качались на качелях, демонстрируя ловкость и удаль.

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

В Болгарии к приходу весны мастерили обереги из красных и белых нитей — мартеницы. Их дарили родственникам и друзьям, носили с собой в течение нескольких дней, а после развешивали на плодовых деревьях, чтобы они дали хороший урожай. В Индии весну встречают фестивалем красок Холи, а в Японии начинают готовиться к сезону любования сакурой — ханами.

Для многих людей первый день весны — это не просто начало нового сезона. Несмотря на то, что 1 марта бывает холодным и ненастным, в воздухе уже витает радостное предвкушение тепла, солнечных дней и цветущей природы. Поэтому будет вполне уместно поздравить родных и друзей с этим чудесным событием. Вот как это можно сделать:

«Поздравляю с первым днем весны! Желаю прекрасного настроения, неиссякаемого вдохновения, легкости на сердце и мира в душе! Пусть со снегом тают тревоги и переживания, а на их месте вырастают радость, любовь и светлые мечты».

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Вот и наступила весна! Позади длинные холодные ночи, злые метели и пасмурные дни, а дальше — только солнце, цветущие сады и пение птиц под окном. Желаю тебе сполна насладиться этой чудесной порой. Пусть весна принесет много позитива, головокружительных приключений и радостных событий!»

«С первым днем весны, мои дорогие! Желаю вам цвести пышнее тюльпанов и гиацинтов, светить ярче солнца и взлетать выше облаков! Пусть каждый день будет наполнен радостью и любовью, а дома с улыбками встречают родные люди».

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Поздравляю с первым днем весны! В это время оживает природа, а мы радуемся теплу вместе с ней. Пусть смена сезонов принесет удачу в делах, отличное настроение, любовь и радость! Желаю исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья и добрых чудес!»

Короткие смешные и добрые стихи с началом весны

Поздравить с первым днем весны можно и с помощью коротких стихотворений. Они поднимут настроение близким и помогут настроиться на нужный лад.

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Пришла весна нарядная,

Веселая да складная,

Как гостью дорогую

Ее встречать спешу я!

Долою холод лютый

И пуховик надутый!

Да здравствует погожая

Весна, на сон похожая!

Заварим чаю с травами,

Тоску спугнем забавами,

И отдохнем душою

С красавицей весною!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Первый день весенний —

Что за благодать!

Сбросив плед с коленей,

Побегу встречать

Солнце в небе чистом,

Терпкий дух земли,

Мяв котов пятнистых,

Звезд ночных огни!

Уж любовью веет

Ветер за окном,

И заря алеет

В сердце молодом».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Открытка с первым днем весны

«Зиме конец, гип-гип ура!

Бежит, не глядя, со двора!

И вот красавица весна

Вступает вновь в свои права.

Всё ярче солнце с каждым днем,

Уж холода нам нипочем,

И радостно звенит капель,

Прогнав последнюю метель».

Приколы и пожелания с началом весны

Окончание зимы само по себе — повод для радости, ведь скоро можно будет наслаждаться долгими прогулками и теплыми вечерами, любоваться зеленым пушком на деревьях и молодой травой, с трепетом ждать момента, когда на клумбах распустятся цветы. Поэтому в первый день весны можно порадовать близких добрыми шутками и забавными пожеланиями.

«Поздравляю с первым днем весны! Желаю тебе пробивать себе путь даже в сложных условиях, как подснежник, приносить радость окружающим, как яркое весеннее солнышко, раскрывать свои мягкие стороны, как верба, и не бояться проявлять свою любовь, как мартовские коты. Пусть в любых начинаниях тебе сопутствует удача, а в душе царят гармония и радость!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Вот и наступило это чудесное время года, когда оттаивают сердца, расцветают улыбки, загораются предвкушением глаза и распускаются бутоны счастья. В первый день весны желаю вам яркого солнышка, тепла, веселых приключений, светлых эмоций и приятных подарков от судьбы!»

«На старт, внимание, март! С первым днем весны! Пришла пора строить планы на будущее, путешествовать, исполнять мечты и влюбляться. Пусть весна будет яркой, приветливой, щедрой на приятные сюрпризы и радостные открытия. Желаю тебе сил на новые свершения, вдохновения и удачи!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с первым днем весны

«Пришла весна, а это значит, что всё будет прекрасно: растают проблемы, просохнет дорога к светлому будущему, треснет лед на сердце, и вернутся из теплых краев перелетные мечты! Желаю тебе наслаждаться каждым днем, ловить удачные моменты, веселиться от души и смело шагать вперед!»

Ранее «Известия» рассказали, как встречали весну на Руси.