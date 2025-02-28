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Аналитики оценили рынок жилья в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По итогам прошлого года объемы ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Татарстане достигли рекордного значения — 3,4 млн кв. м. Согласно результатам исследования «Домклик», это на 22% больше, чем годом ранее.

«Начиная с 2022 года, темпы прироста строительства жилья в регионе демонстрируют устойчивую положительную динамику. Это свидетельствует о высоком спросе на новостройки и активном развитии строительной отрасли в Татарстане», — отметили аналитики.

Что касается рынка предложения, то значительную долю в нем занимает жилье комфорт-класса (71%). На втором месте — квартиры эконом-сегмента с долей 19%. Примерно в десятой части всех объявлений о продаже новостроек предлагаются квартиры бизнес-класса (9%), а наименьшая доля в предложении у квартир премиум-сегмента — 1%.

В ходе анализа эксперты обратили внимание, что жилье в регионе в среднем просторнее, чем в целом по России, почти во всех сегментах. Например, медианная площадь квартиры эконом-класса в стране составляет чуть более 44 кв. м, тогда как в Татарстане этот показатель приближается к 50 кв. м. Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте комфорт-класса: 45,3 кв. м по России против 52,9 кв. м в Татарстане.

Кроме того, аналитики рассказали, что различия в метраже между квартирами разных классов незначительные. Так, медианная площадь квартир комфорт-класса превышает аналогичный показатель для эконом-класса на 7% (или 3,3 кв. м). Еще меньше разрыв между квартирами бизнес- и премиум-класса — 0,1 кв. м. При этом медианная стоимость 1 кв. м в премиум-сегменте составляет более 370 тыс. рублей, а в бизнес-секторе — почти 324 тыс. рублей. В наиболее популярном комфорт-классе цена 1 кв. м перешагнула отметку в 180 тыс. рублей, а в эконом составляет примерно 150 тыс. рублей.

По стоимости первичного жилья Татарстан стабильно входит в список регионов с самым дорогим кв. м новостроек. 1 кв. м квартир эконом-, комфорт- и бизнес-класса здесь стоит дороже, чем в среднем по стране на 11% в случае эконом-класса и 17-18% для квартир комфорт- и бизнес-сегмента, однако 1 кв. м жилья премиум-класса обойдется на 34% дешевле.

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