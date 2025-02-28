Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвежская компания заявила о планах производства ракет NASAMS на Украине
Мир
Экс-президент Франции Олланд призвал не считать Трампа союзником Парижа
Мир
Путин одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Общество
Суд отправил в СИЗО генерала Попова по делу о мошенничестве
Армия
Средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников над шестью регионами России
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
В Норвегии указали на заблуждение Британии в отношении Трампа
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Общество
В Рязани арестовали экс-зампредседателя правительства региона по делу о взятке
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Происшествия
Губернатор Тверской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Армия
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России
Экономика
Покупатели квартир в Москве стали больше интересоваться высокобюджетным жильем
Мир
В США озаботились «утечкой мозгов» из правительства из-за деятельности Маска
Происшествия
В Петербурге автобус столкнулся с семью автомобилями и сбил насмерть женщину

Покупатели квартир в Москве стали больше интересоваться высокобюджетным жильем

Whitewill: в январе продажи высокобюджетной недвижимости выросли на 30%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В январе 2025 года в сегментах бизнес, премиум и делюкс было продано 2,1 тыс. лотов (квартир и апартаментов), что на 30% больше, чем в аналогичное время в 2024-м (1,7 тыс. сделок). Совокупная средневзвешенная стоимость 1 кв. м составила 632 тыс. рублей, что на 16% выше показателя прошлого года (547 тыс. рублей. Это следует из данных аналитиков Whitewill, с которыми ознакомились «Известия».

«Рост сделок в январе текущего года частично связан с бронированиями, оформленными еще в декабре с расчетом на январь. Дополнительным фактором, повлиявшим на количество сделок, стало предстоящее повышение цен у ряда застройщиков в феврале. Это простимулировало покупателей выйти на рынок, чтобы успеть приобрести недвижимость по более выгодной цене», — прокомментировала показатели топ-брокер компании Екатерина Левина.

Директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков тоже отметил, что нетрадиционный для января всплеск покупательской активности можно охарактеризовать отложенными сделками декабря, когда за три-пять дней до Нового года бронировались лоты в новых проектах с удачными планировками или хорошими скидками.

Стадия сна: во что может перерасти резкий спад ипотечных сделок
Покупатели готовы жертвовать удобством и метражом ради экономии

«Вторым фактором стали скачки криптовалют, которые можно было наблюдать на определенных отрезках каждой декады января. В России исторически так сложилось, что, когда одна инвестиционная корзина подвержена большому риску и испытывает серьезные колебания, все средства оттуда перекладываются в недвижимость», — добавил он.

Наибольшая доля продаж пришлась на бизнес-класс — 83% от общего объема сделок в трех сегментах. Совокупная средневзвешенная цена «квадрата» составила 509 тыс. рублей, что на 10% выше, чем в январе 2024 года.

Премиум-сегмент в январе 2025 года занял 16% от общего объема продаж. Средневзвешенная цена 1 кв. м осталась на уровне 781 тыс. рублей.

В делюкс-сегменте отмечен четырехкратный рост продаж — с шести лотов в 2024 году до 30 лотов в 2025 году. Средневзвешенная цена выросла на 14%, достигнув 2,7 млн рублей за «квадрат».

«В январе 2025 года рынок недвижимости в целом продемонстрировал рост к прошлому году. Однако важно учитывать эффект низкой базы в январе 2024 года, когда рынок был ограничен из-за кратковременного введения банками комиссии за сделки по субсидированной ипотеке», — сказалf директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

По еt словам, в целом высокобюджетные сегменты оказались наименее затронуты изменениями ипотечных программ, в том числе за счет разнообразных привлекательных условий по рассрочке, доля которых выше, чем в массовом сегменте.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025