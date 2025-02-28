Банк Citigroup случайно перевел клиенту $81 трлн
Американский банк Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280. Об этом 28 февраля сообщила газета Financial Times (FT).
Уточняется, что инцидент произошел еще в апреле 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас.
Согласно данным издания, операцию по ошибке одобрили сразу два сотрудника финучреждения. Третий заметил ошибку лишь через полтора часа после трансакции.
Банк заявил, что его «система контроля оперативно выявила ошибку при вводе данных между двумя счетами», в результате чего трансакция была отменена.
В настоящее время Citigroup работает над автоматизацией процессов проверки операций, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, отметила газета.
28 февраля россиянам рассказали, как вернуть деньги при несанкционированном списании. В первую очередь следует проверить историю операций в мобильном приложении банка или на сайте в личном кабинете. Если деньги были потеряны из-за технического сбоя, кредитная организация обязана провести проверку и вернуть их. При отказе клиент вправе обратиться в суд.