Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
Главный конструктор Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев умер на 73-м году жизни. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба ПАО «Яковлев».
«Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. <…> Это внезапная потеря для «Яковлева», — приводит заявление «РИА Новости».
Отмечается, что инженер занимался конструкторским сопровождением пассажирских самолетов Як-40 и Як-42, а также внес большой вклад в разработку интерьера лайнера МС-21.
Организация выразила соболезнования близким конструктора.
Рахимбаев закончил Московский авиационный институт (МАИ) в 1975 году. За год до этого, в 1974-м, он поступил на работу в ОКБ имени Яковлева, где семью годами позже занял должность главного конструктора. В бюро Рахимбаев занимался разработкой пассажирских самолетов.