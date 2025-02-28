Медведчук назвал сделку Киева с США по недрам началом раздела Украины
Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил 28 февраля о начале раздела Украины в связи с соглашением Киева с США по природным ресурсам.
«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно [президент Украины Владимир] Зеленский и никто другой», — приводит его слова сайт движения.
Политик добавил, что украинский президент вводит Вашингтон в заблуждение относительно данной сделки. Медведчук уточнил, что большая часть ценных ресурсов, на которые претендует Украина, расположена на территориях, контролируемых Россией.
27 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что руководство Украины продает современное население страны и его будущие поколения в новый вид рабства, который западные кураторы отрабатывают на украинцах в тестовом режиме.