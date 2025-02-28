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Медведчук назвал сделку Киева с США по недрам началом раздела Украины

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил 28 февраля о начале раздела Украины в связи с соглашением Киева с США по природным ресурсам.

«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно [президент Украины Владимир] Зеленский и никто другой», — приводит его слова сайт движения.

Политик добавил, что украинский президент вводит Вашингтон в заблуждение относительно данной сделки. Медведчук уточнил, что большая часть ценных ресурсов, на которые претендует Украина, расположена на территориях, контролируемых Россией.

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27 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что руководство Украины продает современное население страны и его будущие поколения в новый вид рабства, который западные кураторы отрабатывают на украинцах в тестовом режиме.

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