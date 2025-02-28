Глава Иркутской области доложил Путину о результатах развития региона

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле в пятницу, 28 февраля, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщается на сайте Кремля.

«Губернатор доложил президенту о результатах социально-экономического развития области, в том числе о восстановлении пострадавшего от наводнения в 2019 году города Тулуна», — говорится в публикации пресс-службы главы государства.

Кобзев рассказал о ходе выполнения связанных с восстановлением Тулуна задач, поставленных Путиным в 2019 году.

«Сегодня, я хочу сказать, больше 200 мероприятий мы выполнили, почти 240 объектов восстановили, построили. Там очень много было вопросов. Но сегодня город преобразился, и жители города передают Вам слова благодарности за это», — заявил Кобзев.

Кроме того, Путин и Кобзев обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также помощь участникам спецоперации потащите Донбасса и их семьям. Глава государства призвал Кобзева держать под контролем ситуацию относительно участников СВО и их семей.

«И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — сказал глава государства.

Они также уделили внимание вопросам, касающимся расселения аварийного жилья и увеличения числа персонала медучреждений.

В 2019 году в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.