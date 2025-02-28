Семья актрисы Мишель Трахтенберг решила не выяснять причину ее смерти
Семья американской актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия и установления причин смерти звезды по религиозным соображениям. Об этом сообщили 27 февраля в Deadline.
Судебно-медицинские эксперты в случае подозрения на криминальный характер смерти провели бы вскрытие без разрешения родственников. Но так как таких причин нет, то суд не стал отменять решение семьи.
Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени. Предположительно, организм актрисы мог отторгнуть пересаженный ей орган.
26 февраля сыгравшая в сериалах «Сплетница» и «Баффи — устроительница вампиров» Мишель Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни. По данным газеты New York Post, мать актрисы нашла ее мертвой в апартаментах в элитном жилом комплексе в Манхэттене.