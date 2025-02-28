Сотрудники МЧС спасли 170 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
Сотрудники МЧС России спасли 170 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины. Об этом 28 февраля сообщило ведомство.
«Спасены 170 человек со льда. Людей доставляют на берег вертолетом и на плавсредстве. От большой земли рыбаков отделяет почти километр ледового поля», — указано в Telegram-канале МЧС.
Уточнялось, что от большой земли рыбаков отделяет почти километр ледового поля.
Ранее в этот же день ведомство сообщало о спасении 66 рыбаков. Уточнялось, что к спасательной операции привлечен ведомственный вертолет Ми-8.
О дрейфующей льдине с 200 рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвуют 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус».