Храмовый комплекс построят на месте «дачи Ахеджака» в Краснодаре
В Краснодаре на месте «дачи Ахеджака» может появиться православный епархиальный комплекс. По проекту он будет напоминать древний кремль.
Судя по описанию, опубликованному организацией «Русская архитектура», проект был разработан в 2024 году. Он получил диплом на фестивале «Зодчество-2024» в номинации «Храмовая архитектура».
В рендерах сообщается, что православный комплекс является местом высокого значения, которое объединяет функции духовного и светского центров. Его облик должен быть уникальным, пишет ИА KrasnodarMedia.
Площадь будущего комплекса будет около 66 тыс. кв. м. Его возведут на берегу реки Кубань. В середине на стилобате будет стоять храм высотой 66,5 м. Рядом — резиденция митрополита, помещения для посетителей, административный блок и музей православной Кубани.
Организация «Русская архитектура», созданная в 2023 году, объединила опытных архитекторов и проектировщиков, мозаичистов, художников и строителей, которые работают в области возведения, реставрации и оформления православных храмов России.
Культовые сооружения, которые спроектированы организацией, построены во всех федеральных округах РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и на Валааме.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре в 2025 году планируют открыть семь новых школ на 11 тыс. мест и два дополнительных блока к существующим школам на 700 мест. Об этом мэр города Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале. Открытие новых больших школ ожидается 1 сентября. Каждая из них сможет принять от 1100 до 1875 детей.