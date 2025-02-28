Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в образцах воды и песка из Крыма
Отклонений от установленных норм в морской воде и песке Крыма и Севастополя не обнаружено. Об этом 28 февраля сообщил Роспотребнадзор.
Уточняется, что в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе было проведено свыше 2,5 тыс. исследований морской воды, а также протестировано более 7,7 тыс. проб песка на содержание нефтепродуктов и токсичных веществ.
«Так, в Республике Крым и Севастополе отклонений от нормативов не выявлено», — указано на сайте ведомства.
Кроме того, благоприятные прогнозы по рискам были озвучены для территории Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также его составных частей: Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик (включая Дивноморский и Архипо-Осиповский внутригородские округа), муниципального образования Лазаревское и города-героя Новороссийска.
15 декабря 2024 года «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП. 18 февраля глава государства поручил поднять оба судна максимально быстро, чтобы они не были «миной замедленного действия».