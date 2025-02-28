Глава ЕК предложила Индии провести совместные морские учения

Евросоюз (ЕС) хотел бы провести совместные морские учения с военными Индии, а также расширить свое сотрудничество в этой сфере, в том числе в вопросе защиты подводных кабелей. Об этом 28 февраля объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находясь с официальным визитом в Нью-Дели с полным составом ЕК.

Она отметила, что обеспечение безопасности в Индийском океане имеет ключевое значение не только для Индии, но и для всего мира.

«Индийский океан — это дорога жизни для мировой торговли. <…> Мы предложили провести совместные морские учения, опираясь на позитивный опыт нашего взаимодействия с Индией в Гвинейском заливе и Красном море», — заявила фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что ЕС и Индия должны также совместно провести работу по защите подводных кабелей, которые связывают информационные сети двух стран.

Ранее, 25 февраля, историк, политолог-германист Евгения Пименова в беседе с «Известиями» заявила, что страны Европейского союза (ЕС) не обладают достаточными ресурсами для усиления обороноспособности своих армий, и без военной поддержки США им сделать это невозможно.

До этого, 18 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Россия и Индия подписали соглашение для упрощения взаимодействия между министерствами обороны стран при организации совместных мероприятий. В ходе встречи заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия Винаем Кумаром была отмечена важность подписанного документа для взаимодействия в военной области между странами, а также укрепления профильного сотрудничества для стратегического партнерства.