ЕАО вошла в топ-5 регионов по прозрачности закупок
ЕАО удалось существенно улучшить позиции в национальном рейтинге прозрачности закупок за 2024 год. Регион находится на пятой позиции по этому показателю.
Как поясняет ИА EAOMedia, это второй раздел общероссийского рейтинга. Выше находятся 10 регионов со статусом «Гарантированная прозрачность». Таким образом, среди всех субъектов РФ автономия занимает 15-е место. Год назад она была на 24-й позиции.
Национальный рейтинг составляется для того, чтобы оценить уровень эффективности систем госзакупок участников рынка. Благодаря ему удается в динамике проследить состояние системы госзаказа, получить количественные оценки финансовых потерь государства при низкой конкуренции и оценить участие СМП.
В конце января сообщалось о завершении модернизации системы уличного освещения в Биробиджане. Специалисты продолжат обслуживать работающие световые точки и установят новые там, где в этом есть необходимость. После окончания действия концессионного соглашения все объекты сети передадут в собственность муниципалитета.