Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины

Фото: t.me/nhnch_sakhalin
Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины. Об этом 28 февраля сообщило ведомство.

«К спасательной операции привлечен ведомственный вертолет Ми-8», — указано в Telegram-канале МЧС.

На данный момент спасательные работы продолжаются.

Подледный лов: кто спасет рыбаков-экстремалов
Охотничий азарт не могут перебить ни штрафы, ни предупреждения, ни рейды инспекторов

О дрейфующей льдине с 200 рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвуют 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус».

