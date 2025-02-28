Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
Сотрудники МЧС России спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины. Об этом 28 февраля сообщило ведомство.
«К спасательной операции привлечен ведомственный вертолет Ми-8», — указано в Telegram-канале МЧС.
На данный момент спасательные работы продолжаются.
О дрейфующей льдине с 200 рыбаками у берегов Сахалина стало известно ранее в этот день. В спасательной операции участвуют 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус».