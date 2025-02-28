Виновник крупного пожара в Забайкалье заплатит за это 58 млн рублей
В Забайкалье суд взыскал с местного жителя, виновника крупного пожара, более 58 млн рублей. Он оставил костер без присмотра, что привело к возгоранию сухой травы и переходу огня на лес. В результате пожаром было охвачено 33 тыс. га леса.
Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, инцидент произошел 21 мая 2024 года недалеко от села Усть-Каренга. Пожар тушили 93 человека, две единицы воздушной и две единицы наземной техники.
Лишь спустя 17 суток пожарным удалось справиться с огнем. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 40 млн рублей. На тушение потратили более 17 млн рублей.
Виновника случившегося привлекли к уголовной ответственности за уничтожение и повреждение лесных насаждений. Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчина должен заплатить всю сумму причиненного ущерба.
Ранее, 26 февраля, сообщалось, что за сутки в Приморье зарегистрировали десять природных возгораний. Восемь пожаров удалось потушить. В 14 муниципалитетах действует особый противопожарный режим, в шести муниципалитетах введен режим повышенной готовности.