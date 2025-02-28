Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителя Сочи осудили на 13 лет за разведку побережья для ВСУ
Спорт
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России
Авто
Автомобильная марка VGV привезет в Россию в 2026 году две новинки
Общество
В школе в Одинцово не усилили меры безопасности после нападения подростка
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 246 ДТП
Мир
Анестезиолога приговорили к пожизненному за отравление 30 пациентов во Франции
Мир
Лавров указал на угрозу вмешательства Запада в выборы в Госдуму
Спорт
ПСЖ распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке
Общество
Банк России намерен взыскать с банков ЕС убытки от блокировки активов
Мир
В Приднестровье возобновили режим ЧЭП в связи с дефицитом газа
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги
Общество
Директор школы в Одинцово отрицает свою ответственность за нападение подростка
Общество
Госдума приняла закон о самозапрете на участие в азартных играх
Мир
Во Франции признали российские войска одними из лучших в эпоху ИИ
Мир
Великобритания ввела санкции против пяти лиц и 19 организаций
Общество
Двое пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область в тяжелом состоянии
Мир
В США нашли пропавшую в трехлетнем возрасте девочку спустя 42 года
Сюжет:

Виновник крупного пожара в Забайкалье заплатит за это 58 млн рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Забайкалье суд взыскал с местного жителя, виновника крупного пожара, более 58 млн рублей. Он оставил костер без присмотра, что привело к возгоранию сухой травы и переходу огня на лес. В результате пожаром было охвачено 33 тыс. га леса.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, инцидент произошел 21 мая 2024 года недалеко от села Усть-Каренга. Пожар тушили 93 человека, две единицы воздушной и две единицы наземной техники.

Лишь спустя 17 суток пожарным удалось справиться с огнем. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 40 млн рублей. На тушение потратили более 17 млн рублей.

Виновника случившегося привлекли к уголовной ответственности за уничтожение и повреждение лесных насаждений. Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчина должен заплатить всю сумму причиненного ущерба.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что за сутки в Приморье зарегистрировали десять природных возгораний. Восемь пожаров удалось потушить. В 14 муниципалитетах действует особый противопожарный режим, в шести муниципалитетах введен режим повышенной готовности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025