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Появление тигрицы Златы в хабаровских лесах связали с поисками жениха

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Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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Инспекторы Большехехцирского заповедника обнаружили свежие следы тигра после недавнего снегопада. Эксперты «Заповедного Приамурья» предполагают, что следы принадлежат тигрице Злате. Они увидели характерные признаки и оценили размер лапы.

Как пишет ИА AmurMedia, следы нашли на экотропе «Заповедный Хехцир». Хищница оставила метки, которые могут указывать на готовность к спариванию. Она разрывала снег, ворошила листья и терлась о деревья, пытаясь оставить свой запах. Специалисты уверены, что все это может говорить о том, что тигрица ищет самца.

В 2024 году Злату без детенышей зафиксировали фотоловушки. Не исключено, что ее потенциальным партнером может быть тигр Одыр. Эти предположения должны подтвердить дальнейшие наблюдения за поведением тигрицы.

Ранее сообщалось, что ветеринары приняли решение пока не отпускать в дикую природу тигрицу, которую поймали в Дальнереченске Приморского края. Решение принято по результатам обследований, которые показали, что хищница весит меньше нормы.

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