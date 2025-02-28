Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 22 по 28 февраля — можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, за это время армия РФ нанесла девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и военным складам горючего. Цели были достигнуты.

Кроме того, российские войска поразили цеха производства, места хранения ударных беспилотников и подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации противника и иностранных наемников.

За неделю подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. При этом «Центр» взял под контроль Новоандреевку в ДНР.

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы в ДНР, а Западная — Новолюбовку в ЛНР и Тополи в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 834 БПЛА, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 305 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».