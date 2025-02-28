В СФ рассказали о темах прошедших в Стамбуле переговоров РФ и США

Переговоры представителей России и США, прошедшие в Стамбуле 27 февраля, были связаны с вопросами работы дипмиссий обоих государств в Москве и Вашингтоне. Встречи сторон будут продолжены и должны привести к конкретным результатам. Об этом 28 февраля в беседе с «Известиями» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«[Обсуждалось] налаживание двусторонних дипломатических сугубо профессиональных отношений между нашими посольствами и генконсульствами в двух странах. А это, собственно, основа для конкретного продвижения в абсолютно понятных, предметных проблемах двусторонних отношений, когда наши представительства обсуждают и предлагают те или иные рецепты или какие-то выходы из создавшихся трудных ситуаций», — сообщил сенатор.

Он также подчеркнул, что работа по оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном должна нести фундаментальный характер, и этот процесс уже начался. Поступательное движение по более предсказуемым трекам сотрудничества между государствами будет продолжено, добавил собеседник издания.

В Госдепе США, в свою очередь, дискуссию с представителями РФ в Стамбуле назвали конструктивной. По данным ведомства, делегацию США возглавляла заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер, а российскую делегацию —директор североатлантического департамента МИД РФ посол Александр Дарчиев. Встреча длилась шесть часов.