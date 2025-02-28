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СМИ сообщили о выезде родственников мэра Николаева за пределы Украины

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Фото: TASS/ABACA/BePress
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Близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича — жена Екатерина и брат Станислав — покинули Украину. Об этом 28 февраля сообщило агентство «РИА Новости».

Уточняется, что Станислав смог выехать с Украины вопреки действующему запрету, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну.

Отследить его местоположение стало возможно благодаря комментариям, оставленным им с аккаунта в Google, а также имеющимся у агентства документам. Отмечается, что за последний год Станислав посетил в том числе Турцию, Эстонию и Латвию.

Согласно данным агентства, супруга мэра Екатерина в данный момент также находится не на Украине. В 2023 году Сенкевич стала одним из учредителей компании «Черное Море» и в учредительных документах Польша указана ее местом жительства.

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Ранее, 16 января, бывший украинский президент Петр Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что после начала специальной военной операции на Украине 75% министров сбежали из Киева на запад страны. Он добавил, что туда же сбежали руководители Генпрокуратуры и Службы безопасности.

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